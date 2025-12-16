«Έχει σοκάρει την Αυστραλιανή κοινωνία η ένοπλη επίθεση στην παραλία του Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια υπαίθριας εκδήλωσης για τον εορτασμό της πρώτης μέρας της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα», δήλωσε στο Skai.gr ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Γιώργος Σκέμπερης.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σ' αυτή την παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 40 και πλέον. Ανάμεσα στους νεκρούς μια επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και ένα 10χρονο κορίτσι.

Υπήρχε μια ακλόνητη αίσθηση ασφάλειας που γκρεμίστηκε, τόνισε ο ίδιος καθώς όπως εξήγησε οι άνθρωποι πίστευαν ότι δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Σημείωσε πως η Αυστραλία θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο και δεν είχε γνωρίσει παρόμοιο περιστατικό τρομοκρατίας έως τώρα. Η δε συγκεκριμένη παραλία, όπως υπογράμμισε, είναι το πιο γνωστό και τουριστικό μέρος του Σίδνεϊ μετά την Όπερα.

Ωστόσο, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ επισήμανε πως αυτή η αίσθηση ασφάλειας ήταν ταυτόχρονα κόντρα στις ενδείξεις των τελευταίων ημερών. Όπως σημείωσε τους τελευταίους μήνες υπήρξε ραγδαία αύξηση του αντισημιτικού αισθήματος, με αποκορύφωμα τον εμπρησμό δύο συναγωγών και εμφάνιση γκράφιτι με ακραία συνθήματα όπως το “gas the Jews”. Η κυβέρνηση των Εργατικών έσπευσε να ανακοινώσει αυστηροποίηση του νόμου για την οπλοκατοχή, ωστόσο δέχεται έντονη κριτική για ελλιπή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και υποτίμηση του κινδύνου για επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Γιώργος Σκέμπερης

Όπως αναφέρεται, το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περιοχή που θεωρείται κοσμοπολίτικη και ήταν γνωστό πως θα γίνει στο συγκεκριμένο σημείο η εβραϊκή γιορτή καθώς είχε διαφημιστεί.

Ξύπνησε ο φερόμενος δράστης

Στο μεταξύ, αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν το πρωί της Τρίτης ότι ο 24χρονος φερόμενος δράστης της επίθεσης ξύπνησε από το κώμα και έχει τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ο 50χρονος πατέρας του, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.

Το αυστραλιανό δίκτυο 9News ανέφερε ότι ο 24χρονος μιλάει με την αστυνομία, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό προσώρας τι έχει πει.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας επισκέφθηκε τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι επισκέφθηκε σήμερα στο νοσοκομείο τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ, τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος επενέβη για να σταματήσει έναν από τους δράστες της πιο φονικής επίθεσης με πυροβόλα όπλα που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Σημειώνεται πως εικόνες έδειχναν τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, έναν οπωροπώλη, να γλιστράει ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ έπεφταν πυροβολισμοί και να αρπάζει το τουφέκι ενός από τους δράστες. Χαιρετίσθηκε ως «ήρωας» από τους αυστραλούς και ξένους ηγέτες, από τον Άντονι Αλμπανέζι μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ.

HERO OF THE DAY.

A brave man risked his own life, disarmed the terrorist, and saved countless lives. pic.twitter.com/Bc1Bhr3u3I — Combat Antisemitism Movement (@CombatASemitism) December 14, 2025

«Πήγαινε να αγοράσει έναν καφέ και βρέθηκε μπροστά σε ανθρώπους που τους πυροβολούσαν», αφηγήθηκε ο Αλμπανέζι αφού επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Άχμεντ.

«Αποφάσισε να δράσει και το θάρρος του είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους Αυστραλούς».

Ο Άχμεντ τραυματίσθηκε από σφαίρες στον ώμο αφού πάλεψε με τον έναν από τους δράστες. Ο Αλμπανέζι ανέφερε ότι θα πρέπει «να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση» αύριο, Τετάρτη.

«Τη στιγμή που γινόμασταν μάρτυρες κακόβουλων πράξεων, έλαμψε ως παράδειγμα της δύναμης της ανθρωπότητας», χαιρέτισε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε μια θαρραλέα χώρα. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας».

Στην κλίνη του νοσοκομείου και με σωλήνες στη μύτη, ο Άχμεντ ευχαρίστησε στα αραβικά τα πρόσωπα που τον στηρίζουν, σ' ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες καθενός (...). Ας μπορέσει ο Αλλάχ να σας ανταμείψει και να σας χαρίσει την ευημερία», δήλωσε σύμφωνα με αγγλική μετάφραση από τον δημόσιο τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό TRT World.

Αυτός ο πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τη Συρία, ζει εδώ και πάνω από 10 χρόνια στην Αυστραλία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Ίντερνετ έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1,9 εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (1,1 εκατομμύριο ευρώ) για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του Άχμεντ.

Ερευνάται ταξίδι των δραστών στις Φιλιππίνες πριν από την επίθεση

Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε γνωστό σήμερα ότι διενεργεί έρευνα σχετικά με ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης, περίπου έναν μήνα προτού τη διαπράξουν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, η οποία χαρακτηρίστηκε αρχικά αντισημιτική από τις αρχές.

Το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δυο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, είπε ο κ. Λάνιον.

