Ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας καλεί σε παλλαϊκή συστράτευση απέναντι στον ρωσικό κίνδυνο

Γιάννης Χανιωτάκης

Στο συμπέρασμα ότι η ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτεί κινητοποίηση «από το σύνολο της κοινωνίας», κατέληξε ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας, πτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον.

Μιλώντας από το βήμα του ινστιτούτου RUSI, ο στρατιωτικός αξιωματούχος περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως «την πιο επικίνδυνη που έχει γνωρίσει στην καριέρα του», τονίζοντας ότι ενώ στόχος είναι η αποφυγή του πολέμου, το τίμημα για τη διατήρηση της ειρήνης αυξάνεται δραματικά και απαιτεί τη συμμετοχή όλων: από τη βιομηχανία και την εκπαίδευση μέχρι τα νοικοκυριά.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας. Η κύρια ευθύνη μου είναι να διασφαλίσω ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αποτρέψουν, να πολεμήσουν και να νικήσουν. Σήμερα, αύριο και μαζί με τους συμμάχους μας,» σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να ανατεθεί αποκλειστικά στις ένοπλες δυνάμεις. «Αποτρέπουμε παραμένοντας ισχυροί ως έθνος. Αυτό απαιτεί μια απάντηση ολόκληρης της κοινωνίας. Ολόκληρη η Βρετανία πρέπει να αναλάβει δράση», εξήγησε.

Ο ίδιος επιχείρησε να δώσει μια πιο αναλυτική ερμηνεία της απειλής. Παρόλο που οι αναλυτές θεωρούν την πιθανότητα μιας άμεσης ρωσικής εισβολής στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «μικρή» (περίπου 5%), προειδοποίησε ότι «αυτό δεν σημαίνει μηδενική».

«Αυτό που έχει σημασία είναι η τάση», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι τα στοιχεία δείχνουν σαφώς πως η απειλή, ειδικά από τη Ρωσία, επιδεινώνεται. Ανέλυσε τον κίνδυνο ως συνδυασμό ικανότητας και πρόθεσης.

Η Ρωσία έχει ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της, οι οποίες πλέον αριθμούν πάνω από 1,1 εκατομμύριο άτομα. Η Μόσχα δαπανά πάνω από το 7% του ΑΕΠ της και το 40% των κρατικών δαπανών για την άμυνα. Ο Νάιτον τόνισε ότι η Ρωσία διαθέτει πλέον έναν στρατό μαζικό, τεχνολογικά εξελιγμένο και, κυρίως, με τεράστια εμπειρία μάχης.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη στόχευση κρίσιμων υποδομών, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια από το ρωσικό πλοίο Yantar, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις δολιοφθορές. «Η ρωσική ηγεσία έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί να διαλύσει το ΝΑΤΟ», ανέφερε, παραπέμποντας σε δηλώσεις του Μεντβέντεφ.

Η κεντρική θέση της ομιλίας του ήταν ότι η αποτροπή απαιτεί «εθνική ανθεκτικότητα». Ο Σερ Νάιτον κάλεσε για μια «νοοτροπία συμμετοχής όλων», όπου η άμυνα θα γίνει η κεντρική οργανωτική αρχή όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και της κοινωνίας.

Όπως υποστήριξε, ο σχεδιασμός κρίσιμων υποδομών, όπως το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να γίνεται με γνώμονα την πιθανότητα επίθεσης. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη δέσμευση δαπανών για να προσελκυστούν κεφάλαια στην αμυντική βιομηχανία και να αυξηθεί η παραγωγή.

Ανακοίνωσε το άνοιγμα αιτήσεων για τη δημιουργία πέντε «Κολεγίων Τεχνικής Αριστείας Άμυνας», ως μέρος ενός πακέτου 182 εκατομμυρίων λιρών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια, περισσότεροι άνθρωποι εντάχθηκαν στον στρατό από όσους αποχώρησαν, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 100.000 πέρυσι. Παράλληλα, αναγνώρισε παλαιότερες αποτυχίες στην κουλτούρα του στρατεύματος, δεσμευόμενος για συνεχή βελτίωση.

Ο αρχηγός του βρετανικού επιτελείου άμυνας υπογράμμισε και τη σημασία των πολιτικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει φέρει νωρίτερα τον στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο πρωθυπουργός, στο πλευρό των συμμάχων του ΝΑΤΟ, έχει δεσμευτεί για δαπάνες 5% του ΑΕΠ για την άμυνα και την ασφάλεια έως το 2035, ένα ποσοστό που παραπέμπει σε επίπεδα Ψυχρού Πολέμου.

«Η ευημερία και η ευζωία μας ως έθνος ξεκινούν από την ασφάλεια», κατέληξε, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν σε έναν εθνικό διάλογο για την άμυνα, καθώς «αν χρειαστεί να πολεμήσουμε, όλοι θα έχουν έναν ρόλο να παίξουν».

