«Φλέγεται» η Γαλλία: 310 συλλήψεις στις διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού - Βίντεο

Συνολικά 310 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, Πέμπτη, στη Γαλλία, εκ των οποίων 258 στο Παρίσι, στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά της υιοθέτησης χωρίς να ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι οποίες συνεχίστηκαν το πρωί με τον αποκλεισμό προσωρινώς του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου της γαλλικής πρωτεύουσας.

It's kicking off right now in Paris:pic.twitter.com/Ux9hvksOET — David Adler (@davidrkadler) March 16, 2023

"Η αντίθεση είναι θεμιτή, οι διαδηλώσεις είναι θεμιτές, το μπάχαλο όχι", δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν στο RTL, ανακοινώνοντας τις 310 συλλήψεις. "Οι πλατείες εκκλησιών και χωριών δεν είναι ZAD!" (Zone à Defendre, Ζώνη Προς Υπεράσπιση), πρόσθεσε, καταγγέλλοντας κυρίως "το κάψιμο ομοιωμάτων" στην Ντιζόν και ότι "βρέθηκαν στο στόχαστρο νομαρχίες" χθες το βράδυ.

Οι δυνάμεις της τάξης επενέβησαν νωρίς χθες το βράδυ στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, κοντά στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης. Η πλατεία είχε καταληφθεί από χιλιάδες διαδηλωτές που ήταν αντίθετοι στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

I've been in Paris for an hour and I'm already in love. pic.twitter.com/spp6rYHdvJ — RΛMIN NΛSIBOV (@RaminNasibov) March 16, 2023

Στο Παρίσι κατά την κορύφωση των διαμαρτυριών 10.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία αυτή, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Νταρμανέν. Σε 24 άλλες πόλεις της Γαλλίας, 52.000 άνθρωποι μετείχαν σε διαδηλώσεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Les touristes qui sont à paris vont découvrir qu'avant la baguette et la tour Eiffel, c'est la #Revolution l'ADN de Paris. #Concorde pic.twitter.com/F14oOMpgMc — Kunta van den Kinté (@denkinte_2) March 16, 2023

Στα μέσα του απογεύματος άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτοι διαδηλωτές στην πλατεία αυτή κατόπιν αιτήματος του συνδικάτου Solidaires (Αλληλέγγυοι) μόλις η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν ανακοίνωσε ενώπιον των βουλευτών ότι η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα περάσει χωρίς να γίνει ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση κατόπιν προσφυγής στο άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος.

French PM Elizabeth Borne has invoked article 49.3, allowing her to push Pres. Macron’s pension reform through Parliament without a vote. Take a look as Paris burns:pic.twitter.com/zAzFqNuHId — Steve Hanke (@steve_hanke) March 16, 2023

Το πρωί περίπου 200 διαδηλωτές, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της τοπικής πτέρυγας της Ιλ-ντε-Φρανς του συνδικάτου CGT, εμπόδισαν για περίπου μισή ώρα την κυκλοφορία στην περιφερειακή αρτηρία του Παρισιού, στο πλαίσιο δράσης διαμαρτυρίας για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και την προσφυγή στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Οι διαδηλωτές κατέβηκαν τρέχοντας στο οδόστρωμα γύρω στις 07:30 στο ύψος της πύλης Κλινιακούρ, στο βόρειο τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας, με καπνογόνα και απέκλεισαν την κυκλοφορία.

Λίγο μετά τις 08:00 οι διαδηλωτές αποχώρησαν από τον περιφερειακό και παρέμειναν σε έναν από τους δρόμους πρόσβασης σ' αυτόν και η κυκλοφορία κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί. Οι διαδηλωτές στη συνέχεια διαλύθηκαν ειρηνικά χωρίς να επέμβουν οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες.

Το σχέδιο της γαλλικής κυβέρνησης αυξάνει την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, επομένως οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να είναι 64 ετών —και να έχουν καταβάλει ένα ορισμένο ποσό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης— για να μπορέσουν να λάβουν πλήρη κρατική σύνταξη. Ο Μακρόν είπε ότι η αύξηση είναι απαραίτητη για να αντικατοπτρίζει τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το προσδόκιμο ζωής στη Γαλλία έχει αυξηθεί κατά περίπου τρία χρόνια τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Εάν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης παραμείνει σταθερό στα 62, θα υπάρχουν μόνο 1,2 φορολογούμενοι εργαζόμενοι για να υποστηρίξουν κάθε 1 συνταξιούχο το 2070, από 1,7 το 2020, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Paris: une centaine de manifestants bloquent le périphérique porte de Clignancourt pic.twitter.com/4Ic55C3vu5 — BFMTV (@BFMTV) March 17, 2023



Η Γαλλία ξοδεύει ήδη περισσότερα για τις συντάξεις από πολλές άλλες πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συνταξιοδοτικές δαπάνες του κράτους ήταν ίσες με το 13,6 τοις εκατό της οικονομίας του το 2021, σε σύγκριση με περίπου 10 τοις εκατό στη Γερμανία και σχεδόν 11 τοις εκατό στην Ισπανία, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Το σχέδιο του Μακρόν θα ενισχύσει το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας το 2030 σε ύψος 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το Reuters. Ωστόσο, οι αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο θα επηρεάσει δυσανάλογα τους εργάτες, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να αρχίσουν να εργάζονται σε μικρότερη ηλικία από τους ομολόγους τους που ασκούν υπαλληλική εργασία. (Τα άτομα που απασχολούνται σε ορισμένα επαγγέλματα που θεωρούνται σωματικά ή ψυχικά απαιτητικά θα εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα με πλήρη σύνταξη.)



Fires burned on the streets of Paris and police fired tear gas to disperse protests after the French gov't forced its controversial pension reforms through parliament without a vote ⤵️ pic.twitter.com/FHhFntgP9Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 17, 2023

