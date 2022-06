Φράντσα Μάρκες: Η πρώτη μαύρη Κολομβιανή αντιπρόεδρος της χώρας - Φεμινίστρια, ακτιβίστρια και ανύπανδρη μητέρα

Όταν ο Γκουστάβο Πέτρο έγραφε ιστορία ως ο πρώτος αριστερός εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας, το ίδιο έκανε και η Φράντσα Μάρκες.

Εκείνη έγινε η πρώτη μαύρη Κολομβιανή και η δεύτερη γυναίκα αντιπρόεδρος της χώρας μετά την Μάρτα Λουσία Ραμίρες.

Μάλιστα η Μάρκες ήρθε δεύτερη σε ψήφους, μετά τον Πέτρο, στις προκριματικές εκλογές της συμμαχίας τους τον Μάρτιο εξασφαλίζοντας 783.160 ψήφους.

Γεννημένη πριν από 40 χρόνια σε μια φτωχή οικογένεια της επαρχίας Κάουκα, που μαστίζεται από την βία η οποία συνδέεται με τις ένοπλες οργανώσεις που συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και της νομής των χρυσωρυχείων, η Μάρκες έφθασε το 2019 να ενταχθεί στον κατάλογο του BBC με τις 100 Σημαντικότερες Γυναίκες.

Αυτή η φτωχή χωρική (στην Κάουκα περίπου το 80% του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας) είναι μια ακτιβίστρια υπέρ του περιβάλλοντος και εναντίον των μεταλλείων χρυσού στην κοινότητά της, τη Σουάρες, και χάρη σε αυτό το έργο της βραβεύτηκε το 2018 με το Βραβείο Goldman για το Περιβάλλον αφού ηγήθηκε μιας γυναικείας πορείας διαμαρτυρίας κατά της παράνομης εξόρυξης χρυσού σε όλη τη χώρα.

Η Μάρκες ηγήθηκε 80 γυναικών, οι οποίες κάλυψαν 560 χιλιόμετρα μέχρι την πρωτεύουσα Μπογκοτά.

'Οπως αναφέρει το βιογραφικό της, έγινε ακτιβίστρια για πρώτη φορά στα 13 της χρόνια, όταν η κατασκευή ενός φράγματος απειλούσε την κοινότητά της.

