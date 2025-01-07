ΥΠΕΞ Kαναδά σε Τραμπ: Δεν θα υποκύψουμε ποτέ στις απειλές

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μέλανι Τζολί διαμαρτυρήθηκε για τα σχόλια που έκανε νωρίτερα ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την «οικονομική ισχύ» της Ουάσινγκτον εναντίον της γειτονικής, συμμαχικής χώρας.

«Τα σχόλια του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν παντελή έλλειψη κατανόησης του τι καθιστά τον Καναδά μια ισχυρή χώρα (…) Δεν θα υποκύψουμε ποτέ απέναντι στις απειλές», έγραψε η Τζολί σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα, ο Τραμπ συνέχισε να προωθεί την ιδέα μια τεράστιας, εδαφικής επέκτασης των ΗΠΑ. Δεν είναι ωστόσο εφικτό να ξεδιαλύνει κανείς εάν πρόκειται για σοβαρά σχέδια του Ρεπουμπλικάνου ή για προκλητικές δηλώσεις με στόχο να αποσπάσει οικονομικές ή πολιτικές παραχωρήσεις από άλλες χώρες.

Μεταξύ άλλων, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία και στη Διώρυγα του Παναμά. Ο απόηχος της δήλωσης αυτής έφτασε μέχρι τα Ηνωμένα Έθνη. Όταν ρωτήθηκε για αυτό το ανήκουστο σενάριο δια της βίας προσάρτησης των δύο εδαφών από τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ απάντησε: «Ο Χάρτης (των Ηνωμένων Εθνών) λέει με σαφήνεια ότι όλες οι χώρες μέλη οφείλουν να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα των άλλων μελών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.