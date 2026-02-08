Πορτογαλία: Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές

Δύο δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων φέρουν τον σοσιαλιστή υποψήφιο Ζοζέ Σεγκούρο να κερδίζει 67% έως 73% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία, ενώ ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα φέρεται να κερδίζει 27% έως 33%.
Με καταμετρημένο το 67% των ψήφων, ο Σεγκούρο κερδίζει 63% και ο Βεντούρα 37%.
Πηγή: skai.gr
