FT: Η Ουάσινγκτον τακτοποιεί σιωπηρά τα χρέη της προς τον ΠΟΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέβαλαν καθυστερούμενες συνδρομές άνω των 25 εκατ. δολαρίων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, οκτώ μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να παγώσει τις πληρωμές, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί μερική αποκλιμάκωση των εντάσεων με τον διεθνή εμπορικό οργανισμό, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times.

Η απόφαση ελήφθη οκτώ μήνες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι παγώνει τις ετήσιες συνεισφορές των ΗΠΑ ενόψει αναθεώρησης των πληρωμών προς διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ και ο ΟΟΣΑ.

Με βάση το μερίδιο των ΗΠΑ στο παγκόσμιο εμπόριο, η χώρα όφειλε να καταβάλει το 11% του ετήσιου προϋπολογισμού του ΠΟΕ για το 2024, ύψους 205 εκατ. ελβετικών φράγκων (περίπου 257 εκατ. δολάρια) — δηλαδή 23,2 εκατ. φράγκα ή 25,7 εκατ. δολάρια.

Τον Μάρτιο, ο ΠΟΕ είχε θέσει τις ΗΠΑ υπό “διοικητικά μέτρα” λόγω μη πληρωμής, διαδικασία που ενεργοποιεί σταδιακές κυρώσεις για τα μέλη που καθυστερούν τις εισφορές τους.

Η είδηση της πληρωμής γνωστοποιήθηκε έμμεσα στους υπαλλήλους του οργανισμού μέσω email, στο οποίο αναφερόταν ότι οι ΗΠΑ δεν υπόκεινται πλέον στα διοικητικά μέτρα.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσε την πληρωμή, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Οι συνεισφορές των ΗΠΑ για το 2024 προς τον ΠΟΕ έχουν εξοφληθεί», δήλωσε.

Ο ΠΟΕ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ διπλωμάτες ανέφεραν ότι, παρά τις επικρίσεις της Ουάσιγκτον προς τον οργανισμό, τον οποίο ο Λευκός Οίκος είχε χαρακτηρίσει «άτολμο» και «όργανο της Κίνας», οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συμμετέχουν στις τεχνικές διαδικασίες του ΠΟΕ σε διοικητικό επίπεδο.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να καταβάλει καθυστερούμενες συνδρομές άνω των 25 εκατ. δολαρίων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), αν και χαιρετίστηκε από εμπορικούς αναλυτές, δεν θεωρείται αλλαγή στρατηγικής, αλλά προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διατηρήσει επιρροή στον οργανισμό.

«Η μεταφορά των χρημάτων στον ΠΟΕ δεν είναι ένδειξη πίστης, είναι τεχνητή υποστήριξη ζωής. Ο στόχος δεν είναι η αναβίωση, αλλά ο έλεγχος», δήλωσε ο Σάιμον Ίβενετ, καθηγητής γεωπολιτικής και στρατηγικής στη Σχολή Διοίκησης IMD της Λωζάννης.

Ο Τζορτζ Ρίντελ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εμπορικών συμβούλων Goyder, σημείωσε ότι η πληρωμή των ΗΠΑ θα ανακουφίσει προσωρινά τον προϋπολογισμό του ΠΟΕ, ο οποίος είχε αναγκαστεί να περιορίσει δράσεις και τεχνική βοήθεια προς αναπτυσσόμενες χώρες.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η στάση της Ουάσιγκτον παραμένει «πολύπλευρη», καθώς οι πρόσφατες συμφωνίες εμπορίου με χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας περιλαμβάνουν ρήτρες που τις υποχρεώνουν να στηρίζουν τις αποφάσεις του ΠΟΕ.

«Παρόλα αυτά», είπε ο Ρίντελ, «η κίνηση αυτή δύσκολα σηματοδοτεί πλήρη στήριξη του οργανισμού, καθώς οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμισή του παραμένουν τεταμένες ενόψει της υπουργικής διάσκεψης του Μαρτίου 2026».



Πηγή: skai.gr

