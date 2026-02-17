Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή

«Θα ήθελα αναφερθώ στην αναγνώριση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών στην περιοχή όπου βρίσκεται η Αιθιοπία, από την πλευρά της Τουρκίας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αντίς Αμπέμπα, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και πρόσθεσε ότι «Η Τουρκία δεν θέλει να δει νέες συγκρούσεις στην περιοχή».



Στη συνέχεια είπε πως «Πιστεύουμε ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους και να μην αφήσουν το Κέρας της Αφρικής να γίνει πεδίο ανταγωνισμών ξένων δυνάμεων» και πρόσθεσε ότι «Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ δεν ωφελεί ούτε τη Σομαλιλάνδη ούτε το Κέρας της Αφρικής».

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα τη Σομαλιλάνδη, ήταν «παράνομη και απαράδεκτη», ενώ είπε ότι «προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει το Κέρας της Αφρικής».

Πηγή: skai.gr

