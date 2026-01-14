Έρευνα του FBI σε σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post

Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν την Τετάρτη έρευνα στο σπίτι της δημοσιογράφου της Washington Post, Χάνα Νάτανσον, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για εργολάβο της κυβέρνησης του Μέριλαντ που κατηγορείται ότι πήρε στο σπίτι του απόρρητες αναφορές.

Η Post έγραψε ότι οι αρχές αναζητούσαν πληροφορίες στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για τον Αουρέλιο Πέρεζ-Λουγκόνες, διαχειριστή συστημάτων, ο οποίος διαθέτει άδεια πρόσβασης σε «άκρως απόρρητα» έγγραφα.

Από το σπίτι της Νάτανσον κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένα smartwatch Garmin, ωστόσο οι αρχές ενημέρωσαν τη δημοσιογράφο της Post ότι δεν αποτελεί η ίδια αντικείμενο της έρευνας.

Η Νάτανσον εργάζεται στην Post από το 2019. Αρχικά κάλυπτε θέματα εκπαίδευσης, αλλά στη συνέχεια κάλυψε θέματα που σχετίζονται με τον Τραμπ και τη δραματική αναμόρφωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.

Εκπρόσωπος της Post επιβεβαίωσε την έρευνα και δήλωσε ότι το μέσο ενημέρωσης εξετάζει και παρακολουθεί την κατάσταση.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, σε ανάρτησή της στο Χ ενημέρωσε ότι η έρευνα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Πολέμου. Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, η οποία λάμβανε και δημοσίευε απόρρητες πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει παράνομα από εργολάβο του Πενταγώνου.

Ο υπαίτιος της διαρροής, όπως ανέφερε η Μπόντι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, ενώ διαμήνυσε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν πρόκειται να ανεχθεί παράνομες διαρροές απόρρητων πληροφοριών που, όταν δημοσιεύονται, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας μας και για τους γενναίους άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν την πατρίδα μας».

This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026

Πηγή: skai.gr

