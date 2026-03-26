Επίθεση drone σε τουρκικό τάνκερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σημειώθηκε έκρηξη μετά τα μεσάνυχτα στο τουρκικό δεξαμενόπλοιο ALTURA που μετέφερε 140.000 τόνους ρωσικού πετρελαίου ανοικτά της Κωνσταντινούπολης στη Μαύρη Θάλασσα.

Η έκρηξη, που αποδίδεται σε επίθεση με drone, προκάλεσε υλικές ζημιές αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Έκρηξη σημειώθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα στο τουρκικό δεξαμενόπλοιο ALTURA που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Διερευνώνται τα αίτια.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης στη Μαύρη Θάλασσα, σε απόσταση 26 χλμ. από τον Βόσπορο. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο τουρκικό δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου ALTURA, η οποία μεταδόθηκε ως επίθεση από drone κατά του τουρκικού δεξαμενοπλοίου, το οποίο μετέφερε 140.000 τόνους πετρελαίου και είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές και κινητοποίηση των αρχών , ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Πηγή: Deutsche Welle

Ουράλογλου: Υπό διερεύνηση παραμένουν τα αίτιαΟ Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, σε δηλώσεις του νωρίτερα σε τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι, είπε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν πιθανή μη επανδρωμένη ναυτική επίθεση. Ο Ουράλογλου είπε ότι το πλοίο, με ξένη σημαία και λειτουργία τουρκικής σημαίας, μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο και είχε αναφέρει έκρηξη στο μηχανοστάσιό του. Η έκρηξη φαίνεται να προκλήθηκε από εξωτερική πρόσκρουση που σκόπιμα στόχευσε το μηχανοστάσιο, πιθανώς από θαλάσσιο drone και όχι από αέρος, δήλωσε ο υπουργός. Και τα 27 μέλη του πληρώματος είναι σώα. Ο Ουράλογλου ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά τόνισε ότι τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Ομάδες αντιμετώπισης προβλημάτων παραμένουν σε ετοιμότητα κοντά στο πλοίο, το οποίο δεν κινδυνεύει να βυθιστεί, και το πλήρωμα δεν έχει ζητήσει ακόμη εκκένωση, δήλωσε αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.Σε μια στιγμή που η Τουρκία προβάλλεται ως παράγοντας διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης και παύση των εχθροπραξιών και στις χώρες του Κόλπου, είναι αναμενόμενο χώρες όπως το Ισραήλ να υπονομεύουν έναν τέτοιο ρόλο για την Άγκυρα.

