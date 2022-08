Επιθεωρητές ΔΟΑΕ στη Ζαπορίζια: Είμαστε σε ζώνη πολέμου - Αποστολή μας να αποτρέψουμε το πυρηνικό δυστύχημα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) φιλοδοξεί να «αποτρέψει ένα πυρηνικό δυστύχημα» στον σταθμό της Ζαπορίζια (νότια Ουκρανία), που έχει καταληφθεί από τα ρωσικά στρατεύματα, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος είναι επικεφαλής της αποστολής που έφθασε σήμερα στην περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση για σχέδια δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης γύρω από τον σταθμό, ο Γκρόσι είπε πως «αυτό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης».

«Όμως η αποστολή μου -νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να το πω αυτό με κάθε σαφήνεια- η αποστολή μου είναι μια τεχνική αποστολή», δήλωσε.

An IAEA mission heading to the Zaporizhzhia nuclear power plant (NPP) has arrived in Zaporizhzhia city in southern Ukraine, Ukraine's state-run nuclear energy operator Energoatom said Wednesday. pic.twitter.com/fiWWoAmtYm