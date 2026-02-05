Ένας νεκρός στην Πορτογαλία εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο

Οι πλημμύρες που προκάλεσε η καταιγίδα Λεονάρντο, η οποία έπληξε χθες Τετάρτη τομείς της ιβηρικής χερσονήσου, στοίχισε τη ζωή σε έναν 60χρονο στην Πορτογαλία, καθώς παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού καθώς προσπαθούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (...) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.

