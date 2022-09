Η σορός της Ελισάβετ μεταφέρεται στο Λονδίνο για το λαϊκό προσκύνημα - Δείτε βίντεο

Ξεκίνησε η μεταφορά της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ στο Λονδίνο, από το Εδιμβούργο.

Περίπου στις 16:20 ώρα Ελλάδος το φέρετρο της βασίλισσας βγήκε από τον καθεδρικό ναό του St Giles και υπό την παρουσία πλήθους κόσμους που είχε συγκεντρωθεί για να την αποχαιρετήσει πριν φτάσει στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Από εκεί, ξεκίνησε η μεταφορά αεροπορικώς στη βρετανική πρωτεύουσα.

Δείτε βίντεο:

Την ίδια ώρα στο Λονδίνο, έχουν κατασκηνώσει εκατοντάδες χιλιάδες βρετανοί για το λαϊκό προσκύνημα στη μακροβιότερη μονάρχη της βρετανικής ιστορίας.

Το φέρετρο θα εκτίθεται από αύριο το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα το πρωί στο στο Westminster Hall, το παλαιότερο κτίριο στο βρετανικό κοινοβουλευτικό συγκρότημα.

Οι διοργανωτές λένε ότι η αναμονή για να δει κάποιος το βασιλικό φέρετρο μπορεί να φτάσει και τις 35 ώρες και έχουν δώσει σαφείς οδηγίες για το τι θα πρέπει να φορούν και να έχουν μαζί τους, ώστε να περάσουν από τα σημεία ελέγχου.

Οι αρχές υπολογίζουν πως πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα βρίσκονται στους δρόμους του Λονδίνου την ημέρα της κηδείας, κατά μήκος της διαδρομής όπου θα περάσει η νεκρική πομπή - προσέλευση κόσμου παρόμοια με την πρωτοφανή από άποψη κόσμου κηδεία της Νταϊάνα.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το Ουέστμινστερ Χολ, όπου θα εκτίθεται η σορός της βασίλισσας, έχει χωρητικότητα περίπου 350.000 ατόμων γι΄αυτό και είναι πολύ πιθανό να «κοπεί» η ουρά, πριν προλάβουν να μπουν όλοι.

