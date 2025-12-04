Ελ Σαλβαδόρ: Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί να επαληθευτεί η κατάσταση της υγείας της φυλακισμένης αντιπολιτευόμενης δικηγόρου Λόπες

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κάλεσε χθες Τετάρτη εισαγγελική λειτουργό αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ελ Σαλβαδόρ να επαληθεύσει και να παρακολουθεί με ανεξάρτητο τρόπο την κατάσταση της υγείας και της συνθήκες κράτησης της φυλακισμένης δικηγόρου Ρουθ Λόπες, επικρίτριας του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η κ. Λόπες, επικεφαλής του τμήματος κατά της διαφθοράς της ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Cristosal, συνελήφθη τη 18η Μαΐου και βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες της δικαιοσύνης για παράνομο πλουτισμό.

Τον Ιούνιο, δικαστήριο απαγόρευσε να δημοσιοποιηθούν λεπτομερείς πληροφορίες για την υπόθεσή της. Παράλληλα, η υπεράσπιση της δικηγόρου ανέφερε πως παρουσιάζει επιδείνωση, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Με επιστολή της, η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε από την εισαγγελέα Ρακέλ Καβαγέρο να κάνει «τακτικές» επισκέψεις στη Ρουθ Λόπες και να δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με «την κατάσταση της υγείας της, τις συνθήκες κράτησής της και την πρόσβασή της στην υπεράσπιση».

Η ΜΚΟ κάλεσε την εισαγγελική λειτουργό να «ενεργήσει κατά τρόπο ανεξάρτητο και αυτόνομο», χωρίς να ευθυγραμμιστεί με θέσεις που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τους ελέγχους της.

Η κ. Καβαγέρο, προσκείμενη στην κυβέρνηση, κατηγορείται από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Αμνηστίας, πως δεν προστατεύει θύματα καταχρήσεων του κράτους, καθώς στο Σαλβαδόρ οι θεσμοί ελέγχονται ολοένα περισσότερο από τον πρόεδρο Μπουκέλε προσωπικά.

Την 1η Ιουλίου η Διεθνής Αμνηστία ανακήρυξε τη Ρουθ Λόπες, τον οικολόγο δικηγόρο Αλεχάντρο Ενρίκες και τον ηγέτη αγροτών Χοσέ Άνχελ Πέρες «κρατούμενους συνείδησης».

Οι κ.κ. Ενρίκες και Πέρες συνελήφθησαν τον Μάιο, έπειτα από διαδήλωση κοντά στην κατοικία του προέδρου. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης και αντίσταση κατά της αρχής.

Στην εξουσία από το 2019, ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ χαίρει υψηλής δημοτικότητας χάρη στον «πόλεμο» που κήρυξε εναντίον των συμμοριών, κηρύσσοντας από το 2022 κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέτρο εξαίρεσης που επιτρέπει ιδίως συλλήψεις χωρίς εντάλματα. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν αθρόες παραβιάσεις δικαιωμάτων, κάνοντας λόγο για φυλακίσεις χιλιάδων αθώων και επίσης θανάτους αθώων στις φυλακές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.