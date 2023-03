Η Sheryl Lee Ralph αποκάλυψε πως δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από γνωστό τηλεοπτικό κριτή

Όπως περιέγραψε η παρενόχληση συνέβη σε ένα event εκτός δουλειάς.

Η Sheryl Lee Ralph, πρωταγωνίστρια του "Abbott Elementary" αποκάλυψε πως έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από διάσημο τηλεοπτικό κριτή μιλώντας στο podcast "Way Up With Angela Yee".

Αν και δεν αποκάλυψε το όνομα, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο Greg Mathis, που αγαπά και είναι «ένας υπέροχος άντρας».

«Ήμουν σε ένα πολύ δημόσιο μέρος, με κοστούμι και διαχειριζόμουν ένα θέμα για την τηλεοπτική σειρά όπου βρισκόμουν. Ήμασταν στο ίδιο κανάλι. Μπήκε μέσα, με άρπαξε από τον σβέρκο, με γύρισε και έχωσε την απαίσια γλώσσα του στον λαιμό μου. Και όλοι από το κανάλι το είδαν».

Μάλιστα προσθέτει πως ένας από τους λίγους που επενέβησαν ήταν ο Marc Morial, ο τότε δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης.

Καθώς μίλησαν τηλεφωνικά μετά το περιστατικό, της είπε να κινηθεί νομικά ωστόσο το κανάλι με το οποίο συνεργαζόταν την παρακάλεσε να μην το κάνει.

«Απλά ήρθε ένας άνθρωπος του καναλιού, με χτύπησε στον ώμο και με είπε να μην κάνω κάτι. Δεν ήθελαν τίποτα αρνητικό στον Τύπο για το σόου τους και δεν τους ενδιέφερε αυτό που μόλις μου είχε συμβεί. Κάποιοι μάρτυρες μου είπαν ότι δεν ήταν και τόσο κακό. Αυτός είναι ο λόγος που οι γυναίκες δυσκολεύονται τόσο πολύ να μιλήσουν δημόσια για αυτά».

Αναφέρθηκε ακόμη και σε άλλα παρόμοια επεισόδια που της είχαν συμβεί, με 3 διαφορετικούς άντρες να κάθονται δίπλα της και να βάζουν το χέρι στο πόδι της, ενώ δεν γνωρίζονταν.

«Αναρωτιέσαι γιατί συμβαίνει και τι έκανε αυτούς τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι οκ να φέρονται έτσι». Όταν μετά από χρόνια, συνάντησε έναν εξ αυτών σε δείπνο και του είπε τι είχε κάνει, εκείνος έδειχνε να μην το θυμάται. «Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σοκαριστικό; Ότι όλοι στο τραπέζι ένιωσαν τρόμο που υπερασπίστηκα τον εαυτό μου. Μου είπαν ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι που το αναφέρω».

