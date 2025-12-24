Πυρκαγιά σε γηροκομείο στην Πενσυλβάνια

Δύο εκρήξεις και μια πυρκαγιά, που προφανώς προκλήθηκε από διαρροή αερίου, κατέστρεψαν έναν οίκο ευγηρίας κοντά στη Φιλαδέλφεια την Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και προκαλώντας εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων σε ένα τμήμα του κτιρίου που κατέρρευσε, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Πέντε άνθρωποι πιστεύεται ότι αγνοούνται, ώρες αφότου οι εκρήξεις και οι φλόγες κατέστρεψαν το Γηροκομείο Σίλβερ Λέικ, στην κωμόπολη Μπρίστολ, περίπου 33 χλμ. βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής της κωμόπολης Μπρίστολ, Κέβιν Ντιπολίτο.

Εκτός από τους δύο νεκρούς, ένας απροσδιόριστος αριθμός επιζώντων τραυματίστηκε, δήλωσε ο Ντιπολίτο, προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς και προσωπικό που αρχικά είχαν παγιδευτεί μέσα σε ένα κατεδαφισμένο τμήμα του κτιρίου διασώθηκαν.

Το κέντρο έκτακτης ανάγκης της κομητείας Μπακς έλαβε τις πρώτες αναφορές για έκρηξη λίγο μετά τις 2:00 μ.μ. EST (19:00 GMT).

Ο Ντιπόλιτο είπε ότι οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, μερικοί από έναν σταθμό πυρόσβεσης και διάσωσης απέναντι από τον δρόμο, αντιμετώπισαν «μια μεγάλη δομική κατάρρευση», με μέρος του πρώτου ορόφου του κτιρίου να καταρρέει στο υπόγειο από κάτω.

Είπε ότι πολλά θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, τα κλιμακοστάσια και τα ασανσέρ που είχαν μπλοκαριστεί, ενώ οι πυροσβέστες έσπευσαν στην κατεστραμμένη ζώνη του υπογείου και ανέσυραν τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα σε ασφαλές μέρος πριν υποχωρήσουν εν μέσω των επίμονων αναθυμιάσεων αερίου.

«Βγάλαμε έξω όσους μπορούσαμε, όσους μπορούσαμε να βρούμε, όσους μπορούσαμε να δούμε και βγήκαμε από το κτίριο», είπε ο Ντιπολίτο. «Μέσα σε περίπου 15 με 30 δευτερόλεπτα από την έξοδό μας από το κτίριο, γνωρίζοντας ότι υπήρχε μια έντονη οσμή φυσικού αερίου γύρω μας, υπήρξε άλλη μια έκρηξη και πυρκαγιά».

Η μπροστινή όψη του κτιρίου φαινόταν να έχει καταστραφεί από το εσωτερικό, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εγκατάστασης παρέμεινε όρθιο, αν και τα περισσότερα παράθυρά της ήταν σπασμένα, σύμφωνα με φωτογράφο του Reuters που βρισκόταν επί τόπου.

Πλάνα από το σημείο έδειχναν φλόγες και καπνό να υψώνεται από το κατεστραμμένο κτίριο λίγο μετά την πρώτη έκρηξη.

Ο ακριβής αριθμός των ασθενών και του προσωπικού που βρίσκονταν μέσα εκείνη την ώρα δεν ήταν άμεσα γνωστός. Το γηροκομείο είναι πιστοποιημένο για έως και 174 κλίνες, σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο Medicare.

Περισσότεροι από 50 ασθενείς, ηλικίας από 50 έως 95 ετών, βρίσκονται συνήθως στο κτίριο οποιαδήποτε στιγμή, ανέφερε το WCAU-TV, επικαλούμενο μια νοσοκόμα που απασχολείται στην εγκατάσταση και η οποία έφτασε στο σημείο μετά την έκρηξη. Περίπου πέντε ώρες αργότερα, οι υπεύθυνοι του γηροκομείου ενημέρωσαν τις αρχές ότι όλοι οι ασθενείς είχαν καταγραφεί, δήλωσε ο Dippolito.

Τις πρώτες στιγμές μετά την αρχική έκρηξη, περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν την αστυνομία και τους πυροσβέστες στη συνοδεία των ανθρώπων σε ασφαλές μέρος, δήλωσε νωρίτερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο υπολοχαγός της αστυνομίας του Μπρίστολ, Σον Κόσγκροουβ.

«Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Πενσυλβάνια, οι γείτονες βοηθούν τους γείτονες σε μια στιγμή ανάγκης», δήλωσε ο κυβερνήτης Τζος Σαπίρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με αξιωματούχους της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Ταυτόχρονα ο κυβερνήτης, με ανάρτησή του στο Χ σημειώνει ότι η διοίκησή του θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για να βοηθήσει όσες οικογένειες έχουν πληγεί από το συμβάν:

Απόψε στο Μπρίστολ, οι άνθρωποι έτρεξαν με θάρρος προς τον κίνδυνο για να μεταφέρουν τους κατοίκους, τους αγαπημένους τους και το προσωπικό στο Γηροκομείο Silver Lake σε ασφαλή τοποθεσία. Η Λόρι και εγώ προσευχόμαστε για όσους είναι τραυματίες, όσους αγνοούνται και τις οικογένειες όσων πρόκειται τώρα να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι τους. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις αρχές επιβολής του νόμου για να παρέχουμε πόρους οποιουσδήποτε είναι απαραίτητοι και για να βοηθήσουμε την κοινότητα να ανακάμψει και να ανοικοδομηθεί. Προς ολόκληρη την κοινότητα του Μπρίστολ: οι προσευχές 13 εκατομμυρίων κατοίκων της Πενσυλβάνια είναι μαζί σας απόψε.

Πέντε ώρες μετά το περιστατικό, ο Ντιπολίτο δήλωσε ότι το προσωπικό της πυροσβεστικής και των σωστικών συνεργείων εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει την επιχείρηση έρευνας ως επιχείρηση διάσωσης, καθώς έσπευσαν συνεργεία με βαρύ εξοπλισμό για να βοηθήσουν στον καθαρισμό μεγαλύτερων κομματιών ερειπίων.

Φωτογραφίες από το τραγικό συμβάν:

