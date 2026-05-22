Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά τις ενδείξεις προόδου στις προσπάθειες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η έντονη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς όμως να έχει αρθεί το αδιέξοδο στα βασικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA, οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα επίσημο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πακιστανοί αξιωματούχοι φέρονται οι διπλωματικές προσπάθειες είναι εντατικές, ενώ ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή κράτησε χαμηλά τον πήχη, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθεί πιθανή μια τελική συμφωνία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για «ορισμένα θετικά σημάδια», προειδοποιώντας όμως ότι μια διπλωματική λύση θα καταστεί ανέφικτη αν το Ιράν επιμείνει στην επιβολή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ. Το ζήτημα του στρατηγικού περάσματος παραμένει βασικό αγκάθι, όπως και το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο Ορμούζ, προειδοποιώντας με «πολύ αποφασιστική» δράση εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει με αντίποινα πέρα από την περιοχή σε περίπτωση νέων επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, η περιφερειακή ένταση παραμένει διάχυτη. Το Ισραήλ ανακοίνωσε την απέλαση ξένων ακτιβιστών του στολίσκου βοήθειας προς τη Γάζα, ενώ συνέχισε τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, όπου επίθεση σε κυβερνητικό νοσοκομείο προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων.

