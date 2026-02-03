Δείξε μου τα δόντια σου, να σου πω ποιος είσαι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πρόταση του Οικονομικού Συμβουλίου της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) για κατάργηση της κάλυψης των οδοντιατρικών υπηρεσιών από τα ασφαλιστικά ταμεία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η γερμανική κυβέρνηση, μέσω του σοσιαλδημοκράτη υπουργού Οικονομικών και αντικαγκελάριου Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής στην κάλυψη των οδοντιατρικών θεραπειών.

Η πρόταση περιλήφθηκε σε ένα εξασέλιδο έγγραφο μεταρρυθμίσεων που σκοπεύει στην ενίσχυση της γερμανικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, στο οποίο προτείνονται και άλλες αλλαγές όπως η μείωση φόρων για τις επιχειρήσεις.

Η πρόταση ακραίων συντηρητικών στη Γερμανία να μην καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία οδοντιατρικές υπηρεσίες προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, διευκρινίζει η κυβέρνηση.«Δεν νομίζω να θέλουμε μια χώρα όπου η κατάσταση των δοντιών κάποιου θα αντικατοπτρίζει την οικονομική του κατάσταση». Τα λόγια του σοσιαλδημοκράτη υπουργού Οικονομικών και αντικαγκελάριου της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ήταν ξεκάθαρα. Και απαντούσαν στην πρόταση ακραίων συντηρητικών κύκλων, που προφανώς χάνουν το μέτρο όταν αναζητούν τρόπους για να περικόψουν δαπάνες του κοινωνικού κράτους.



Πληρώστε μόνοι σας τον οδοντίατρο

Πηγή: Deutsche Welle

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το αποκαλούμενο Οικονομικό Συμβούλιο (Wirtschaftsrat) της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) δημοσίευσε τις προτάσεις του, για την ενίσχυση της γερμανικής οικονομίας και αγοράς εργασίας. Ωστόσο, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις προκάλεσαν σάλο. Ένα συγκεκριμένο σημείο από το εξασέλιδο έγγραφο έφερε τις πιο σφοδρές αντιδράσεις. Εκτός από τις μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, το Συμβούλιο πρότεινε ορισμένες υπηρεσίες που καλύπτονται επί του παρόντος από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας να πληρώνονται ιδιωτικά στο μέλλον - για παράδειγμα, οι οδοντιατρικές θεραπείες.Η πρόταση δεν έκανε μόνο τον σοσιαλδημοκράτη Κλίνγκμπαϊλ να κουνά το κεφάλι του. Ακόμα και η Χριστιανοδημοκρατική Οργάνωση Εργαζομένων (CDΑ) απέρριψε τα σχέδια του Οικονομικού Συμβουλίου, προειδοποιώντας για απομάκρυνση πιθανών ψηφοφόρων ενόψει των επερχόμενων εκλογών σε πολλά γερμανικά κρατίδια. Όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της, Ντένις Ράντκε, «εδώ δημιουργείται η εντύπωση ότι μια ομάδα υπερ-προνομιούχων επιδιώκει να λάβει αποφάσεις στις πλάτες απλών εργαζομένων εν αγνοία τους». Ο ηγέτης των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), Μάρκους Ζέντερ, πάντως εμφανίστηκε ανοιχτός στις προτάσεις μεταρρύθμισης της έκθεσης από το Βερολίνο. To ζήτημα της διασφάλισης της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων είναι ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για την κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού, όπως παραδέχονται και τα δύο κόμματα.Το Οικονομικό Συμβούλιο δεν είναι υπο-οργανισμός της CDU, αλλά μάλλον μια ημι-ανεξάρτητη, κομματική ένωση. Τα μέλη του περιλαμβάνουν εκπροσώπους από εταιρείες όλων των μεγεθών και από όλους τους τομείς.Δεν το συζητά, λέει η κυβέρνησηΗ κυβέρνηση έσπευσε πάντως να διευκρινίσει ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάγιερ, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης». Η υπουργός Υγείας, Νίνα Βάρκεν, ξεκαθάρισε επίσης την αντίθεσή της στην πρόταση του Οικονομικού Συμβουλίου. «Το αίτημα για την αφαίρεση των οδοντιατρικών θεραπειών από τον κατάλογο των υποχρεωτικών παροχών ασφάλισης υγείας δεν θα εφαρμοστεί», τόνισε η πολιτικός της CDU. Κατά την άποψή της, αυτό θα αποτελούσε «απόκλιση από την βασική αρχή του συστήματος που βασίζεται στην αλληλεγγύη και έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο ενίσχυσης της πρόληψης».Κριτική από Πράσινους και ΑριστεράΟ εκπρόσωπος των Πρασίνων, Γιάνος Νταμ, χαρακτήρισε την πρόταση εκτός όλων των άλλων και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, αφού μια κακή κατάσταση των δοντιών μπορεί να προκαλέσει και άλλα σοβαρά προβλήματα και να δημιουργήσει ασθενείς. Η πρόταση κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας δύο κατηγοριών πολιτών.Το Κόμμα της Αριστεράς, Die Linke, αποκάλεσε τα προτεινόμενα αιτήματα ως «μια μεγάλη επίθεση στις δημόσιες υπηρεσίες μας και, επομένως, σχεδόν σε όλους στη χώρα». Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σέρεν Πέλμαν, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, AFP: «Τα δίχτυα ασφαλείας που κατακτήθηκαν με κόπο από τις προηγούμενες γενιές επιδιώκεται τώρα να καταργηθούν εντελώς». Επεσήμανε δε ότι η ασφάλιση υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης ήδη συχνά καλύπτει μόνο τα απολύτως απαραίτητα.Aξίζει να σημειωθεί ότι η βασική δημόσια ασφάλιση στη Γερμανία δεν καλύπτει πλήρως όλες τις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Συχνά δεν δικαιολογεί για παράδειγμα καθαρισμούς, ενώ για πιο ακριβές διαδικασίες, όπως εμφυτεύματα η συμμετοχή των ασφαλισμένων φτάνει μέχρι και το 40%. Για αυτό όσοι έχουν τη δυνατότητα συνάπτουν συμπληρωματική ασφάλιση προκειμένου να έχουν μεγαλύτερες καλύψεις.Πηγή: ARD

