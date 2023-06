Το υπερηφαίστειο της Ιταλίας Campi Flegrei είναι έτοιμο να εκραγεί μετά από 485 χρόνια; Τι λένε οι επιστήμονες

Ένα «υπερηφαίστειο» σε ένα πυκνοκατοικημένο τμήμα της Ιταλίας ίσως να βρίσκεται στα πρόθυρα της πρώτης έκρηξής του από το 1538, προειδοποίησαν ερευνητές.

Το ηφαίστειο Campi Flegrei κοντά στη Νάπολη, στη νότια Ιταλία, έχει γίνει πιο αδύναμο και πιο επιρρεπές σε ρήξη, καθιστώντας μια έκρηξη πιο πιθανή, λένε οι ειδικοί.

Βρίσκεται περίπου εννέα μίλια (14,5 χλμ.) δυτικά της Νάπολης και είναι ένα από τα λίγα ενεργά υπερηφαίστεια στον κόσμο.

Περίπου 360.000 άνθρωποι ζουν στο Campi Flegrei και μπορεί να χρειαστεί να εκκενωθεί η περιοχή εάν οι ειδικοί θεωρήσουν ότι κινδυνεύει άμεσα από έκρηξη, αν και οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι θα συμβεί σύντομα.

Όταν το ηφαίστειο τελικά εκραγεί, είναι πιθανό να είναι συγκρίσιμο σε μέγεθος με την έκρηξη του Βεζούβιου που κατέστρεψε τις πόλεις της Πομπηίας και του Ερκουλάνουμ το 79 μ.Χ.

Η μελέτη διεξήχθη από ειδικούς στο Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών της Ιταλίας για τη Γεωφυσική και την Ηφαιστειολογία (INGV) και το University College του Λονδίνου (UCL).

The Campi Flegrei volcano in Italy has become weaker and more prone to rupturing, suggests a new study led by Professor Christopher Kilburn @UCLHC @ES_UCL @uclmaps with @INGV_press interpreting recent patterns of ground uplift and mini local earthquakes https://t.co/CnSIJBIzKN pic.twitter.com/CGJCRIS6eu