Ανησυχία από ΕΕ και ΝΑΤΟ για τα ρωσικά πυρηνικά στη Λευκορωσία - Επιφυλακτικές οι ΗΠΑ για τα σχέδια της Μόσχας Κόσμος 19:15, 26.03.2023

Το Κίεβο περιέγραψε την κίνηση της Μόσχας ως ένα «άλλο ένα προκλητικό βήμα» και καλεί τους διεθνείς συμμάχους να αναλάβουν δράση - «Φοβάται ότι θα χάσει» λέει για τον Πούτιν ο σύμβουλος του Ζελένσκι - Συγκρατημένη η αντίδραση των ΗΠΑ