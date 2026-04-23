Σήμερα Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο , τα Ηπειρωτικά ,το Κ και Β. Αιγαίο. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στο Ν. Ιόνιο , την Πελοπόννησο , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 15 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 21 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στο Ν. Ιόνιο , στη Ν. Πελοπόννησο , την Κρήτη , τα Δωδεκάνησα , και κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ένταση των Β ανέμων τοπικά 6 μποφόρ στα νότια και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τέλος το Σάββατο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα , βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Η Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

