Το πώς θα εξελιχτεί τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία ανέλυσε ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καθώς τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, ενώ και η ΕΜΥ επικαιροποίησε το πρωί το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, βροχές στην Αττική αναμένονται ξανά αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Επίσης, προσοχή χρειάζεται σήμερα σε Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας. Δεν θα βρέξει τόσο πολύ όσο έβρεξε την προηγούμενη φορά, ενώ δεν αναμένονται ίδια φαινόμενα και στην Αττική, τονίζει ο κ. Γιαννόπουλος.

Από την Εύβοια και πάνω δεν περιμένουμε καταιγίδες, αλλά συνεχόμενες και έντονες βροχές. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης και στα Δωδεκάνησα ενώ φαινόμενα είναι σε εξέλιξη και Κρήτη.

Τα πιο πολλά χιόνια αναμένονται το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη. Χιονισμένο είναι το τοπίο και στην Ήπειρο.

Πού έπεσε το περισσότερο νερό το πρωί

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΣΚΑΪ, στη Ζαγορά έπεσαν 100 χιλιοστά βροχής από το πρωί, ενώ στη Γλυφάδα αντίστοιχα είναι 10-15 τα χιλιοστά και στα Μέγαρα περίπου 40. Παράλληλα, οι άνεμοι είναι θυελλώδεις και φτάνουν στο βόρειο Αιγαίο έως τα 9 μποφόρ.

Καλύτερη η αυριανή ημέρα

Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις στη Θράκη, ενώ θα βρέχει και στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με τα φαινόμενα να σταματούν σταδιακά. Επίσης, στην Αθήνα η θερμοκρασία θα πέσει, αγγίζοντας τους 14 βαθμούς.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό»

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα, Κυριακή περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26):

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26): Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Υπερχείλισαν ρέματα στη Λάρισα

Πάντως, καταγράφονται ήδη προβλήματα σε κάποιες περιοχές από το πρωί, λόγω των βροχών.

Ρέμα υπερχείλισε στην περιοχή Κόκκινο Νερό στη Λάρισα. Ο αντιδήμαρχος της περιοχής ανέφερε στον ΣΚΑΪ πως δεν εκτιμά να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αντίστοιχα, ρέμα υπερχείλισε και στον Αγιόκαμπο.

Δείτε βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Προβλήματα στη Μεσσηνία

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί από περίπου τις 6 το πρωί, σύμφωνα με το ERTNews.

Συνίσταται στους οδηγούς η αποφυγή μετακινήσεων από το συγκεκριμένο σημείο. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας, με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να προχωρήσει στη διάνοιξη και αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου. Παράλληλα, μικροπροβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Σποράδων, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Ζάκυνθου και της Κεφαλονιάς για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.