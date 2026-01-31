Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του Εκτάκτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές και παρατεταμένες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ και χιονοπτώσεις, από την Κυριακή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνα, με κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση σε εκτεταμένες ζώνες της χώρας.

Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν το βράδυ του Σαββάτου στους κατοίκους αρκετών περιοχών της χώρας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται.

Συγκεκριμένα, το πρώτο μήνυμα αφορούσε τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, καθώς και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σύσταση περιορισμού των μετακινήσεων από το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ακολούθησαν μηνύματα μέσω του 112 για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας, με τα οποία οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από τις πρωινές έως και τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026, λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.

Οι Αρχές συστήνουν αυξημένη προσοχή και την πιστή τήρηση των οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Κυριακή

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δευτέρα

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, το Σάββατο. Θέμα της συνεδρίασης, τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν την Κυριακή τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Κυριακή θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Ποιες περιοχές τίθενται σε κόκκινο συναγερμό

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code):

Την περιφέρεια Πελοποννήσου

Την περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

