Οι Παξοί «πρωταθλητές» της βροχής - Μεγάλος όγκος νερού κατά τόπους σε Ιόνιο και ηπειρωτικά

Στους Παξούς καταγράφηκε σήμερα το υψηλότερο ύψος βροχής με 99,6 χιλιοστά, ενώ σε Γαβαλού και Δερβίζιανα σημειώθηκαν επίσης πάνω από 90 χιλιοστά

Άτομο με ομπρέλα στη βροχή

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής σήμερα έως τις 20:20 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ. Σύμφωνα με το δικτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι περιοχές όπου καταγράφηκε ύψος βροχής άνω των 90 χιλιοστών είναι η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων ( 92.6 και 91.4 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα).

Σε χάρτη του meteo.gr / ΕΑΑ παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, . Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό περίπου 80%).

Χάρτης ημερήσιας βροχόπτωσης Ελλάδας

Χάρτης συνολικής ημερήσιας βροχόπτωσης στην Ελλάδα στις 2 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το meteo.gr.
