Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής σήμερα έως τις 20:20 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ. Σύμφωνα με το δικτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι περιοχές όπου καταγράφηκε ύψος βροχής άνω των 90 χιλιοστών είναι η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων ( 92.6 και 91.4 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα).

Σε χάρτη του meteo.gr / ΕΑΑ παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, . Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό περίπου 80%).

Χάρτης συνολικής ημερήσιας βροχόπτωσης στην Ελλάδα στις 2 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το meteo.gr.

