Κακοκαιρία σήμερα στη χώρα - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται σήμερα, Κυριακή, στη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια από νωρίς το απόγευμα και μέχρι και το βράδυ.

Στην κεντρική Μακεδονία θα είναι άστατος ο καιρός από νωρίς το απόγευμα και μέχρι αργά τη νύχτα και στις Σποράδες τις βραδινές - νυχτερινές ώρες. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο από νωρίς το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 26-5-2025.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ στα δυτικά αναμένεται βελτίωση του καιρού.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά τους 26 βαθμούς, στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς, στα κεντρικά τους 27 με 28, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 26 με 28 και τοπικά στα νότια τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Βαθμιαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση αναμένεται από αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα και μέχρι αργά τη νύχτα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες ενώ από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία από τις προμεσημβρινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Στερεά από νωρίς το απόγευμα και μέχρι νωρίς το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από τις βραδινές ώρες σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 και τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 με 29, στην Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα από νωρίς το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 και τοπικά στα νότια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θεσσαλία από νωρίς το απόγευμα και μέχρι το βράδυ και στις Σποράδες τις βραδινές - νυχτερινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στις Σποράδες 5 με 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.



