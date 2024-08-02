Καιρός: Υποχωρούν οι άνεμοι - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο τις απογευματινές ώρες έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 36 με 39 και πιθανόν τοπικά στη Θεσσαλία τους 40 βαθμούς, στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

’νεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο τις απογευματινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 και στην Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 και πιθανόν τοπικά έως 40 βαθμούς και στις Σποράδες έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

