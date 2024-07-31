Γενικά αίθριος προβλέπεται καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών αναμένονται το πρωί στο νότιο τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι το απόγευμα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενής βροχή στο νότιο τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά από το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 και στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Πελοποννήσου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά και τις πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για ασθενής βροχή μικρής διάρκειας στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και τις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 και στις Σποράδες έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και κεντρικά ορεινά τις μεσημβρινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διεθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 04-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

