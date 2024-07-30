Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στη Θράκη και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο γρήγορα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 και τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Πελοποννήσου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 και τοπικά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τις Σποράδες βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων βροχών μικρής διάρκειας αναμένονται το πρωί στο νότιο τμήμα της κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Πελοπόνησσο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι το απόγευμα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πιθανόν τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 36 με 37 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

