Τοπικές βροχές από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια που τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια με λίγες τοπικές βροχές. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων με τοπικές βροχές στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια. Τις βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ορεινά από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -03 (μείον 3) έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά από 02 έως 16 με 17 βαθμούς και στα νότια από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά αύξηση των νεφώσεων, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη δυτική Μακεδονία. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Ιόνιο. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες αύξηση των νεφώσεων και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές που τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν από αργά το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικότερα τμήματα. Βαθμιαία από το απόγευμα αύξηση των νεφώσεων με τοπικές βροχές που τις βραδινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν τις βραδινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στην Κρήτη και βαθμιαία από τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες. Μέσα στη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες που τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικότερα τμήματα. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες αύξηση των νεφώσεων με πιθανότητα ασθενών βροχών. Λίγα χιόνια θα πέσουν από αργά το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικότερα τμήματα. Από το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι οποίες βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες αύξηση των νεφώσεων με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-12-2023

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα, που θα είναι πιθανώς προσκαιρα ισχυρά στα Δωδεκάνησα, βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 03 έως 17 και στη νησιωτική χώρα από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-12-2023

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.



