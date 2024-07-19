Καιρός: Με «42άρια» και σήμερα η θερμοκρασία – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία αν και θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες θα κυμαίνονται στις περισσότερες αστικές περιοχές περί τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νωρίς το πρωί με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 40 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 35 με 37 και στη νότια Κρήτη έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 28 έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 41 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 29 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες (κυρίως στη Μακεδονία).

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς και στο νομό Θεσσαλονίκης τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THN ΚΥΡΙΑΚΗ 21-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή θα φτάσει τους 37 με 39 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

