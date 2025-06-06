Σήμερα Παρασκευή , τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, και της Κ. Στερεάς. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Α – ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Το Σάββατο η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς

Την Κυριακή η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά , αλλά τη Δευτέρα τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 και πιθανώς τοπικά έως 38 βαθμούς.

Υ.Γ. Τις υπόλοιπες ημέρες της νέας εβδομάδας διαφαίνεται ενίσχυση των βορείων ανέμων στα ανατολικά και το Αιγαίο , και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β – ΒΑ 3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Σχεδόν αίθριος με απογευματινές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

