Χαλάζι, συννεφιά, βροχή και βροντές στο Βόρεια

Την ώρα που στην Αθήνα και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας ο καιρός θύμιζε προχωρημένο καλοκαίρι, σε σημεία της βόρειας Ελλάδας το σκηνικό ήταν πολύ διαφορετικό.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές των Σερρών και της κεντρικής Μακεδονίας αμέσως μετά το μεσημέρι άρχισε να σκοτεινιάζει από σύννεφα, ενώ ακολούθησαν βροχοπτώσεις, βροντές και χαλαζόπτωση!

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από το Νέο Πετρίτσι Σερρών, όπου έπεσε χαλάζι μεγάλου μεγέθους.

Σημειώνεται ότι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον σταθμό του Αστεροσκοπείου στα Πατήσια η θερμοκρασία σήμερα πλησίασε τους 36 βαθμούς Κελσίου (35,7).

Ο καιρός του Σαββάτου

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Σάββατο 7 Ιουνίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι και καταιγίδες στα ορεινά. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 29-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 32-34, στη Θεσσαλία από 16 έως 34-36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 31-32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34-36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 16 έως 32-34, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 31-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς.

