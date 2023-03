Τοπικές βροχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας , περισσότερες θα είναι το Σάββατο. Η θερμοκρασία από την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση , για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Καιρός 08:26, 01.03.2023 linkedin

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη