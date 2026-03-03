Σήμερα Τρίτη Αίθριος καιρός , με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά , κυρίως στα Δ και Β. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 4 μποφόρ και στα Ν τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 19 βαθμούς

Την Τετάρτη σχεδόν αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ , κυρίως στα δυτικά. Οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Πέμπτη στα Κ και Β ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος την Παρασκευή στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 μποφόρ , βαθμιαία όμως στα ΒΑ θα στραφούν σε ανατολικούς και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια , με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά. Η Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.