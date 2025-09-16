Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση από την Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια.  Οι  Άνεμοι  θα πνέουν  Β  στο Ιόνιο 3 με 5  μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ Ελλάδα έως 34  και στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 33  βαθμούς.

Τετάρτη - Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο την Τετάρτη έως 5 μποφόρ και την Πέμπτη τοπικά  6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Πέμπτη στα ανατολικά.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια με λίγη κατά τόπους συννεφιά. Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β  3 με 5 και στα Α πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:   έως 30 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark