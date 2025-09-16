Σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7 Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δ Ελλάδα έως 34 και στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 33 βαθμούς.

Τετάρτη - Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο την Τετάρτη έως 5 μποφόρ και την Πέμπτη τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Πέμπτη στα ανατολικά.

Τέλος Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια με λίγη κατά τόπους συννεφιά. Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β 3 με 5 και στα Α πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς

