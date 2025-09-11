Λογαριασμός
Ζέστη θα έχει και σήμερα - Πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή στα Βόρεια και το Σ/Κ στην υπόλοιπη χώρα

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη   το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β ηπειρωτικά και το Β. Ιόνιο , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Άνεμοι Β 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά 30 με 33 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές μπόρες  και μεμονωμένες  καταιγίδες θα εκδηλωθούν , το μεσημέρι και το απόγευμα , στα ορεινά Ηπειρωτικά και κυρίως στα ΒΑ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Β άνεμοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6  μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Βόρεια.

Τέλος Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός , με απογευματινές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά , αλλά και την Κυριακή τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Β – ΒΔ. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4  μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 33 με 34 βαθμούς. 

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά και κυρίως στα γύρω ορεινά το  μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν  τοπικές μπόρες ,  ίσως και παροδική καταιγίδα.   Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

