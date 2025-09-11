Σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β ηπειρωτικά και το Β. Ιόνιο , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Β 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά 30 με 33 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν , το μεσημέρι και το απόγευμα , στα ορεινά Ηπειρωτικά και κυρίως στα ΒΑ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Β άνεμοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Βόρεια.

Τέλος Το Σάββατο Γενικά αίθριος καιρός , με απογευματινές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά , αλλά και την Κυριακή τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Β – ΒΔ. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 33 με 34 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά και κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 31 βαθμούς

