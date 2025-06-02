Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια βορειοδυτικοί 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
