Σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη , και το απόγευμα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς.

Την Τρίτη Λίγη συννεφιά , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Κ και Β ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5, και στο Ν Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια.

Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα νότια πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.