Ανοιξιάτικος ο καιρός, με τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα - Δε θα λείψουν οι τοπικές βροχές

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα  γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές.  Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην  Κρήτη , και το απόγευμα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θράκη.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ   4 με 6 μποφόρ .  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26   βαθμούς.  

Την Τρίτη Λίγη συννεφιά , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Κ και Β ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5, και στο Ν Αιγαίο 5 με 7  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια.

Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα νότια πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα  γενικά αίθριος   Άνεμοι: μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 26 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

