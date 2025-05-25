Λαμία: Πολλά προβλήματα από ισχυρό μπουρίνι στην πόλη και περιφερειακά

Άνοιξαν οι ουρανοί στην πόλη της Λαμίας, αλλά και περιφερειακά, με την καταιγίδα, που κράτησε μια ώρα περίπου, αφήνοντας πίσω της πολλά προβλήματα.

Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν πολλά δέντρα, ακόμη και μέσα στην πόλη της Λαμίας, ενώ διακοπές ρεύματος έχουν σημειωθεί στη νότια πλευρά της πόλης, λόγω βλάβης από την κακοκαιρία, με συνέπεια εκατοντάδες νοικοκυριά να βρίσκονται, πάνω από δύο ώρες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η πυροσβεστική δέχθηκε αρκετές κλήσεις για άντληση υδάτων, ιδιαίτερα στις νότιες συνοικίες της πόλης, ενώ η Τροχαία περιόρισε την κυκλοφορία σε χειμάρρους που «φούσκωσαν» απειλητικά και έχουν γίνει πλέον απροσπέλαστοι για τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

