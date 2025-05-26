Πού αναμένονται σήμερα βροχές - Πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται σήμερα Δευτέρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές με γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές και μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ μέχρι το μεσημέρι λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το μεσημέρι - απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στο βορειοανατολικό Αιγαίο τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, και γρήγορη βελτίωση. Στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στις Σποράδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

