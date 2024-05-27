Σήμερα Δευτέρα Στα Β- ΒΔ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , στα ηπειρωτικά έως 27 με 29 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα έως 26 με 27 βαθμούς.

Την Τρίτη το πρωί στα Δωδεκάνησα , θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός , με απογευματινές μπόρες στα Κ και Β Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , κυρίως στα Α

Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή και το Σάββατο περιορίζεται σημαντικά η απογευματινή αστάθεια στα Βόρεια ορεινά , οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ και στα Α πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

