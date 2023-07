Ενισχυμένοι Βόρειοι Άνεμοι και σήμερα Τετάρτη. Από αύριο Πέμπτη οι άνεμοι εξασθενούν , η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και κυρίως το Σ/Κ θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 42 με 44 βαθμούς. Καιρός 06:43, 19.07.2023 linkedin

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη