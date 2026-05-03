Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

