Ανώτατοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου στην Κούβα δήλωσαν την Πέμπτη ότι το νησί δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες στην Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων και αυξανόμενης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η Κούβα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν το 2017 να συνεργαστούν στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο, ο συνταγματάρχης Ιμπέι Καρμπάγιο, επικεφαλής της Συνοριοφυλακής της Κούβας, είπε σε δημοσιογράφους στην Αβάνα ότι η επίσημη συνεργασία μεταξύ των δύο μακροχρόνιων αντιπάλων τερματίστηκε κατά τη δεύτερη κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καρμπάγιο είπε ότι η Κούβα παρ’ όλα αυτά παρέχει τακτικά στην Ακτοφυλακή των ΗΠΑ πληροφορίες, τοποθεσίες, διαδρομές και χαρακτηριστικά πλοίων που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών κοντά στα ύδατά της.

«Η Κούβα δεν είναι μια μαύρη τρύπα, όπως κάποιοι θέλουν να λένε», δήλωσε ο Καρμπάγιο, προσθέτοντας ότι η προληπτική προσέγγιση του νησιού συμβάλλει τόσο στην ασφάλεια της περιοχής όσο και «ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή τα σκάφη συχνά κατευθύνονται προς τα εκεί».

Ο Καρμπάγιο είπε ότι η Κούβα είχε παράσχει περισσότερες από 1.500 αναφορές και πληροφορίες για διακινητές ναρκωτικών στην Ακτοφυλακή των ΗΠΑ από το 1990 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευση του νησιού στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Η Κούβα βρίσκεται ακριβώς πάνω σε μια βασική διαδρομή ανάμεσα σε σημαντικούς παραγωγούς ναρκωτικών στη Νότια Αμερική και τον μεγαλύτερο καταναλωτή, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει μόλις το 2016 ότι το νησί «δεν αποτελεί σημαντικό καταναλωτή, παραγωγό ή σημείο διέλευσης παράνομων ναρκωτικών».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξαπολύσει επίθεση σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών σε άλλα σημεία της Καραϊβικής και του Ειρηνικού τους τελευταίους μήνες, σκοτώνοντας δεκάδες μέσω στοχευμένων πυραυλικών επιθέσεων, ενώ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στενό σύμμαχο της Κούβας, ότι κερδοσκοπεί από το εμπόριο.

Η Κούβα έχει επικρίνει αυτές τις επιθέσεις και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Ο Καρμπάγιο είπε στο Reuters ότι οι κουβανικές δυνάμεις ασφαλείας δεν έχουν παρατηρήσει δραματική αλλαγή στη δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών γύρω από την Κούβα παρά την αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ και τις επιθέσεις.

