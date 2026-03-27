Η ομάδα του Happy Traveller συνεχίζει το επικό road trip στην Παταγονία και επιφυλάσσει στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ δύο συναρπαστικά επεισόδια, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 16.40.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη ταξιδεύουν βαθύτερα στη Χιλιανή Παταγονία με τελικό προορισμό την πόλη Πουέρτο Νατάλες, γνωστή και ως το «λιμάνι των Χριστουγέννων».

Η γραφική πόλη αποτελεί την πύλη για το εμβληματικό Εθνικό Πάρκο Τόρες Ντελ Πάιν. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, κάνουν στάση στη διάσημη Σπηλιά του Μυλόδοντα και μαθαίνουν για την προϊστορική πανίδα της περιοχής και τα απολιθώματα του μυλόδοντα, του τεράστιου προϊστορικού θηλαστικού που ζούσε στην Παταγονία πριν από χιλιάδες χρόνια. Η εξερεύνηση συνεχίζεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Τόρες Ντελ Πάιν, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς προορισμούς του κόσμου. Λίμνες, ποτάμια, παγετώνες και παγωμένες βουνοκορφές κάνουν την εμπειρία ανεπανάληπτη.

Η ομάδα φτάνει μέχρι τη λίμνη και τον παγετώνα Γκρέι, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του πάρκου. Η κορύφωση του επεισοδίου έρχεται όταν ο Ευτύχης ξεκινά την εμβληματική πεζοπορία προς τη βάση των διάσημων βράχων Τόρες Ντελ Πάιν, μια από τις πιο γνωστές πεζοπορίες της Παταγονίας. Μετά από περίπου πέντε ώρες απαιτητικής ανάβασης, το μονοπάτι οδηγεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία που έχει επισκεφθεί ποτέ το Happy Traveller.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, η ομάδα της εκπομπής περνά από τη Χιλή στην Αργεντίνικη Παταγονία. Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα φτάνουν στην πόλη Ελ Καλαφάτε, έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της περιοχής και βασική πύλη για την εξερεύνηση των παγετώνων της Παταγονίας.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν στο Μουσείο των Παγετώνων (Glaciarium), όπου μαθαίνουν περισσότερα για τη δημιουργία και τη σημασία τους και στον παγκοσμίου φήμης παγετώνα Περίτο Μορένο, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και ενεργούς παγετώνες του πλανήτη. Η ομάδα επιβιβάζεται σε βάρκα και θαυμάζει τον τεράστιο παγετώνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική, όταν ο Ευτύχης συμμετέχει σε εξερεύνηση πάνω στον παγετώνα, φορώντας ειδικά κραμπόν για να περπατήσει με ασφάλεια πάνω στον πάγο. Στο τέλος του ταξιδιού, η ομάδα συνεχίζει το roadtrip, οδηγώντας νοτιοανατολικά μέσα από την απέραντη στέπα της Παταγονίας. Περνούν από την πόλη Ρίο Γαλιέγος και κατευθύνονται προς την άκρη της ηπειρωτικής Αργεντινής, εκεί όπου βρίσκεται η είσοδος του Στενού του Μαγγελάνου στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού.

Στο Ακρωτήριο των Παρθένων (Vírgenes), ένα από τα νοτιότερα σημεία της Αργεντινής, θαυμάζουν τον ιστορικό φάρο Cabo Vírgenes, που για δεκαετίες καθοδηγεί τα πλοία που εισέρχονται στο στενό. Εκεί βρίσκεται και μία εντυπωσιακή αποικία πιγκουίνων, όπου οι ταξιδιώτες μας έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν από κοντά αυτά τα μοναδικά ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, σε ένα τοπίο που βρίσκεται.. στην άκρη της Παταγονίας.

Πηγή: skai.gr

