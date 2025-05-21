Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους θα λανσάρουν επίσημα το 2026 τις «θέσεις ορθίων», αφού το μοντέλο της εταιρίας που τις κατασκευάζει πέρασε στη Βρετανία τις αξιολογήσεις ασφάλειας.

Το όρθιο κάθισμα ονομάζεται Skyrider 2.0 και παρουσιάστηκε από τον κατασκευαστή Aviointeriors στην έκθεση Aircraft Interiors Expo 2018 στο Αμβούργο.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα κάθισμα σε στυλ σέλας αλόγου ή ποδηλάτου με πλάτη, ενώ ατσάλινοι πόλοι συνδέουν κάθε σειρά με την οροφή και το πάτωμα.

Το Skyrider 2.0 αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από τις low cost, αρχικά σε πτήσεις που δεν θα ξεπερνούν τις δύο ώρες.

Η Aviointeriors ισχυρίζεται ότι το Skyrider 2.0 κοστίζει 50% λιγότερο από τα τυπικά οικονομικά καθίσματα και έχει μειωμένο αριθμό εξαρτημάτων για «ελάχιστο κόστος συντήρησης».

«Ο σχεδιασμός αυτού του καθίσματος επιτρέπει στους μεταφορείς να αυξήσουν τον αριθμό των επιβατών κατά 20 τοις εκατό, επιτρέποντας αύξηση των κερδών για τις αεροπορικές εταιρείες» αναφέρει η εταιρία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary, έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει τις «όρθιες κουκέτες» στις πτήσεις της εταιρίας του.

Όπως έχει πει, θέλει τα Boeing 737 και 800 του να διαθέτουν 10 σειρές από τις θέσεις ορθίων και 15 σειρές παραδοσιακών καθισμάτων.

Μάλιστα, ο O'Leary έχει δηλώσει ότι τα εισιτήρια αυτά ενδέχεται να κοστίζουν από 1 έως 5 λίρες Αγγλίας.

Πηγή: skai.gr

