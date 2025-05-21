«Οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να ερευνήσουν άμεσα το ζήτημα της χρέωσης των χειραποσκευών και να πιέσουν για λύσεις που θα παρέχουν στους καταναλωτές αξιόπιστες προτάσεις, όπως την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και των κρυφών χρεώσεων, μέσω της θέσπισης κοινών ευρωπαϊκών κανόνων» ζητά η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, με αφορμή τις καταγγελίες που κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών BEUC και 16 ευρωπαϊκές οργανώσεις-μέλη της από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων και η ΕΚΠΟΙΖΩ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Δίκτυο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της προστασίας καταναλωτών (Consumer Protection Cooperation Network-CPC Network), κατά επτά αεροπορικών εταιρειών που χρεώνουν αδικαιολόγητα τέλη στους καταναλωτές για τις χειραποσκευές τους.

Οι Ενώσεις Καταναλωτών και η BEUC ζητούν να διεξαχθεί έρευνα στην ΕΕ για τις εμπορικές πρακτικές των συγκεκριμένων αεροπορικών εταιρειών, αλλά και του ευρύτερου κλάδου, που εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές και αγνοούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ/υπόθεση C-487/12), το οποίο έκρινε ότι η χρέωση για μια χειραποσκευή με «εύλογο» βάρος και «εύλογες» διαστάσεις, είναι παράνομη. Το συγκεκριμένο, όπως υπενθυμίζεται, επιβεβαιώνουν και τα πρόσφατα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην Ισπανία, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιβάτες έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν χειραποσκευή με «εύλογο» βάρος και «εύλογες» διαστάσεις, χωρίς πρόσθετο κόστος.

Μάλιστα, έρευνα από την ολλανδική οργάνωση καταναλωτών (Consumentebond), αναφέρει ότι το 86% των καταναλωτών θεωρεί ότι ένα μικρό αντικείμενο και ένα μικρό καροτσάκι ή ένα σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου.

Επιπρόσθετα, η πρόσφατη πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για τα Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την ΕΕ να συμπεριλάβει με διαφανή τρόπο τις υπηρεσίες που θα περιλαμβάνονται στη βασική τιμή του εισιτηρίου, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα, όπως τα κρυφά κόστη. Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει επίσης να ορίσουν την ακριβή έννοια, όπως «εύλογο» βάρος και «εύλογες» διαστάσεις για τη χειραποσκευή, ώστε να αποφεύγονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις στα αεροδρόμια και να μειώνονται οι διαφωνίες που κοστίζουν χρόνο και χρήμα στους καταναλωτές και στις αεροπορικές εταιρείες.

Ιστορικό

Το δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε το 2014 ότι «η μεταφορά χειραποσκευών δεν μπορεί να υπόκειται σε προσαύξηση τιμής, εφόσον πληρούν εύλογες απαιτήσεις όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις τους και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας».

Η ισπανική οργάνωση καταναλωτών OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο ισπανικό υπουργείο Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Κατανάλωσης, το οποίο τελικά επέβαλε πρόστιμο ύψους 179 εκατ. ευρώ σε πέντε αεροπορικές εταιρείες για καταχρηστικές πρακτικές χειραποσκευών στα τέλη του 2024. Η βελγική οργάνωση καταναλωτή (Testachats/Testaankoop) υπέβαλε επίσης καταγγελία στις βελγικές αρχές τον Μάιο του 2024, όπως και η πορτογαλική οργάνωση (DECO). Επίσης, η βελγική οργάνωση καταναλωτή κατέθεσε αγωγή κατά της Ryanair για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις χειραποσκευές.

Οι εν λόγω μη σύννομες πολιτικές, λέει η ΕΚΠΟΙΖΩ, υπογραμμίζουν την ανάγκη να ξεκινήσει μια δράση σε ολόκληρη την ΕΕ κατά των αθέμιτων και καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών των αεροπορικών εταιρειών. Η εναρμόνιση των κανόνων για τις χειραποσκευές θα ενίσχυε τη διαφάνεια, τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και την προστασία των καταναλωτών για όλους τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών. Παράλληλα, θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου και θα έχει θετικό αντίκτυπο στα αεροδρόμια.

Εν κατακλείδι, οργανώσεις των καταναλωτών ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές να ερευνήσουν άμεσα το ζήτημα της χρέωσης των χειραποσκευών και να πιέσουν για λύσεις που θα παρέχουν στους καταναλωτές αξιόπιστες προτάσεις, όπως την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και των κρυφών χρεώσεων, μέσω της θέσπισης κοινών ευρωπαϊκών κανόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

