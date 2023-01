Απέτυχε η ευρωπαϊκή αποστολή εκτόξευσης δορυφόρου με πύραυλο της Virgin - Απογοήτευση στη Βρετανία

Η πρώτη προσπάθεια εκτόξευσης ενός δορυφόρου από τη δυτική Ευρώπη φάνηκε να αποτυγχάνει σήμερα τα ξημερώματα, όταν το Virgin Orbit ανέφερε μία «ανωμαλία» που δεν επέτρεψε στον πύραυλό του να φτάσει στο ύψος της προγραμματισμένης τροχιάς του.

Η αποστολή απογειώθηκε από την παράκτια πόλη Νιουκουέι , στη νοτιοδυτική Αγγλία, με τον πύραυλο LauncherOne της Virgin να μεταφέρεται στο κάτω μέρος της πτέρυγας ενός τροποποιημένου Boeing 747 και να απελευθερώνεται αργότερα πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό (κεντρική φωτό).

Το αεροσκάφος-φορέας με την κωδική ονομασία "Cosmic Girl" επέστρεψε στο διαστημοδρόμιο του Νιουκουέι, αμέσως μετά τον εντοπισμό της ανωμαλίας στον πύραυλο που είχε νωρίτερα απελευθερώσει από τον φορέα του στην τροποποιημένη πτέρυγα του αεροπλάνου.

@VirginOrbit makes history taking of at Newquay airport for Britains first rocket launch to space pic.twitter.com/LynVDTPC73

Η προφανής αποτυχία επιφέρει νέο πλήγμα στις ευρωπαϊκές διαστημικές φιλοδοξίες, μετά την αποτυχία της εκτόξευσης ενός ιταλικού πυραύλου Vega-C από τη γαλλική Γουιάνα στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι πύραυλοι του ίδιου τύπου έχουν από τότε καθηλωθεί στο έδαφος.

Η Virgin Orbit, ένα μέρος της οποίας ανήκει στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Ρίτσαρντ Μπράνσον, έχει προγραμματίσει την ανάπτυξη εννέα μικρών δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) στην πρώτη αποστολή της εκτός της βάσης της στις ΗΠΑ.

«Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί έρευνα από την κυβέρνηση, αλλά και άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της Virgin Orbit», δήλωσε ο Μάτ Άρτσερ διευθυντής του τομέα των εμπορικών διαστημικών αποστολών στη Βρετανική Διαστημική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον Άρτσερ, το πρώτο στάδιο καύσης έφερε τον πύραυλο στο διάστημα, ενώ το δεύτερο στάδιο είχε «μία τεχνική ανωμαλία και δεν έφτασε στο απαιτούμενο ύψος τροχιάς».

Δεν διευκρινίστηκε πώς η αποτυχία, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί, θα επηρεάσει τον χρόνο ή την τοποθεσία για μελλοντικές αποστολές.

Hats off to the @VirginOrbit team for all their hard work getting ready for their next mission, Start Me Up, launching from Spaceport Cornwall in the UK.@Virgin @HollyBranson #VirginFamily pic.twitter.com/btzXqgJG5G