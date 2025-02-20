H Apple παρουσίασε το νέο iPhone 16e. To νέο smartphone εντάσσεται στην οικογένεια προϊόντων iPhone 16 και διαθέτει τον ταχύτατο επεξεργαστή Α18, το Apple Intelligence, εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με έως 26 ώρες αναπαραγωγή βίντεο και ένα σύστημα καμερών 2-σε-1 με 48MP.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρεία iSquare του Ομίλου Quest -o επίσημος διανομέας όλων των προϊόντων Apple σε Ελλάδα και Κύπρο- το iPhone 16e παρέχει γρήγορη, ομαλή απόδοση και πρωτοποριακή διάρκεια μπαταρίας, χάρη στην κορυφαία αποδοτικότητα του επεξεργαστή A18 και του νέου Apple C1, του πρώτου modem που σχεδιάστηκε από την Apple.

Το iPhone 16e είναι επίσης κατασκευασμένο για το Apple Intelligence, το διαισθητικό προσωπικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Η κάμερα Fusion 48MP έχει ενσωματωμένο τηλεφακό 2x (σαν να έχεις δύο κάμερες σε μία) ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα οπτικού zoom.

Η πρόσοψη Ceramic Shield με προηγμένη σύνθεση είναι πιο ανθεκτική από οποιοδήποτε γυαλί smartphone και το πίσω γυαλί είναι το πιο ανθεκτικό που υπάρχει σε ένα smartphone.

Η οθόνη Super Retina XDR 6,1 ιντσών με τεχνολογία OLED, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ιδανική για παρακολούθηση βίντεο HDR, παιχνίδια και ανάγνωση καθαρού κειμένου. Το iPhone 16e έχει την καλύτερη διάρκεια μπαταρίας που έχει υπάρξει ποτέ σε iPhone 6,1 ιντσών, διαρκώντας έως και έξι ώρες περισσότερο από το iPhone 11 και έως και 12 ώρες περισσότερο από όλες τις γενιές του iPhone SE. Ακόμη με το Face ID που ενεργοποιείται από το σύστημα κάμερας TrueDepth, οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώσουν με ασφάλεια το iPhone τους, να πιστοποιούν αγορές, να συνδέονται σε εφαρμογές και πολλά άλλα. Το iPhone 16e προσφέρει επίσης διάφορες επιλογές φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης φόρτισης και της USB-C για εύκολη σύνδεση με μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν από αύριο Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple και η επίσημη διάθεση ξεκινά στην Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

