Οι σύντομοι και απλοί κωδικοί μπορούν να χακαριστούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αντίθετα, οι μεγάλοι και πολύπλοκοι χρειάζονται ακόμα και… τρισεκατομμύρια χρόνια για να βρεθούν από επίδοξους χάκερ.

Αυτό έδειξε μια πρόσφατη έρευνα από τη Hive Systems, μια αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας, η οποία αναλύει πόσος χρόνος χρειάζεται για τον μέσο χάκερ να βρει τους κωδικούς για τους διαδικτυακούς λογαριασμούς του κόσμου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ακόμα και ένας κωδικός με 8 ψηφία – ο οποίος περιέχει αριθμούς, σύμβολα, κεφαλαία και μικρά γράμματα – μπορεί να παραβιαστεί σε λιγότερο από οκτώ ώρες.

Οτιδήποτε μικρότερο ή απλότερο μπορεί να παραβιαστεί σχεδόν άμεσα, ή μέσα σε λίγα λεπτά, από έναν έμπειρο χάκερ, ακόμα και αν χρησιμοποιεί εντελώς βασικό εξοπλισμό.

The 🟪 Purple Wave 🟪 is here! Check out how the Hive Systems Password Table changed from 2020 to 2022, and then go download the latest version of it at https://t.co/Hy1hklW66d pic.twitter.com/JRofSJZygE